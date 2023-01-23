Потанин заявил о перестройке инвестиционных приоритетов

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу РБК, что из-за беспрецедентных санкций, введенных против России, компания перестраивает инвестиционную политику и акцентирует свое внимание на России и дружественных странах.

«Мы перестраиваем нашу инвестиционную политику, прежде всего, делаем еще больший акцент на России, и ищем новые возможности в дружественных юрисдикциях. Вся парадигма нашего бизнеса, который был всё-таки больше завязан на вовлеченность в международные цепочки создания продукта и технологии. Сейчас он переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это дружественные страны и партнеров. Где-то это получается, где-то пока нет. Но в целом это, конечно, серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий», — сказал бизнесмен.

Среди примеров удачных инвестиций внутри страны Потанин привел сотрудничество с Росатомом по новым объектам генерации энергии.

«Для примера, „Норникель“ и весь промышленный район развивается, будет развиваться, и программу роста мы как стратегию не отменяли. Понадобится больше электричества. Тепла в Норильском промышленном районе производится достаточно, даже с избытком. Нужно именно электричество. ТЭЦ производят и тепло, и энергию. Мы хотели заменить турбины на такие, которые производят больше электричества, меньше пара. Но наши тогда еще партнеры американские и немецкие нам отказали в этом. Мы нашли выход, сейчас работаем совместно с Росатомом над проектом установки там мини ядерных реакторов наземного или, возможно, наводного базирования, которые за горизонтом 2030 года нам обеспечат как раз большую доля производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии», — пояснил Потанин.

Глава «Норникеля» подчеркнул, что в формируемый Росатомом пул инвесторов входят и другие компании. В настоящее время госкорпорация Росатом разрабатывает атомные станции малой мощности (АСММ) для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, где нецелесообразно строительство крупных электростанций или логистика не позволяет завозить топливо.

Первые АСММ были запущены в 2017 году, сейчас установка используется на ледоколах. Как ранее сообщал вице-премьер Александр Новак, пилотный проект наземной АЭС должен быть введен в строй в 2030 году в Якутии. Также Росатом сообщал о разработке модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) мощностью около 100 мегаватт. Первые четыре плавучие АЭС новой модицифкации, по данным госкомпании, уже заказаны для обеспечения энергией Баимской рудной зоны на Чукотке

Помимо этого, Владимир Потанин затронул проблему импортозамещения в области разработки и внедрения программного обеспечения.

«Оно в значительной степени сейчас под ударом и в дефиците как по железу, так и по софту. Идет работа над восстановлением этих позиций. Мы, вся страна, пошли по хорошему пути, образуем консорциум единообразных заказчиков, которые выступают якорными инвесторами, якорными заказчиками такого рода продукта. Координируется это всё ребятами из „Северстали“ — у Мордашова очень хорошие ребята работают. Мы с ними вместе занимаемся созданием нового программного продукта, который сразу бы делался не для одной конкретной компании, а мог быть транслирован по всей отрасли и даже на межотраслевом уровне, что делается уже, в свою очередь, через IT-компании, которые могут быть и будут интеграторами такого рода систем», — заявил Потанин.

Глава «Норникеля» подчеркнул, что российский бизнес готов замещать «закрывшиеся» иностранные инвестиции и высказался против предложений национализации бизнеса, оставленного в РФ представителями недружественных стран.

«Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того, чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать инвестиционному сообществу возможность самому разрешить эту проблему, у него для этого есть все возможности: замещение иностранных инвестиций отечественными. Тем более не является большим секретом, что паническое бегство, исход иностранных компаний с нашего рынка привело к тому, что такого рода компании можно приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях», — отметил Потанин.

По мнению предпринимателя, национализация таких активов приведет лишь к ненужному экономике увеличению числа объектов госсобственности, особенно в таких областях, как торговля, хай-тек и т. п.