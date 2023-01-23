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Spotify планирует сократить штат

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Компания Spotify на этой неделе сократит свой штат, об этом сообщает агентство Bloomberg. По их данным, сотрудников решили уволить, чтобы сократить расходы. Стриминговый сервис пошел по стопам гигантов Meta * и Gooogle.

(* Meta — организация признана экстремисткой и запрещена в РФ.)

Ранее сокращение штата произошло у многих технологических компаний, передает телеканал «Известия». О числе людей, подлежащих увольнению из Spotify, не сообщается. В октябре фирма уже уволила 38 сотрудников из своих студий подкастов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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