Spotify планирует сократить штат

Компания Spotify на этой неделе сократит свой штат, об этом сообщает агентство Bloomberg. По их данным, сотрудников решили уволить, чтобы сократить расходы. Стриминговый сервис пошел по стопам гигантов Meta * и Gooogle.

(* Meta — организация признана экстремисткой и запрещена в РФ.)

Ранее сокращение штата произошло у многих технологических компаний, передает телеканал «Известия». О числе людей, подлежащих увольнению из Spotify, не сообщается. В октябре фирма уже уволила 38 сотрудников из своих студий подкастов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.