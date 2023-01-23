Аномальное потепление ожидается в нескольких регионах России — сообщили в гидрометцентре. Температура на 8–12 °С выше нормы ожидается в конце наступившей недели. Тепло прогнозируют в Свердловской, Омской, Томской и Новосибирской областях. На 10–12 °С теплее обычного будет в Нижегородской и Кировской областях и Пермском крае, передает телеканал «Известия». В Красноярском крае температура ожидается на 12 °С выше нормы. Центральный федеральный округ ждет теплая погода в течение всей наступившей недели. В Иркутске аномальные холода, утром похолодало до –47 °С. 24 января в столице Прибайкалья потеплеет до –20 °С. Ближе к выходным город окажется в теплой аномалии в пятницу будет –11 °С, в субботу –6 °С.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.