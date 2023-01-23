Жилой аварийный дом сгорел на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда полностью сгорел многоквартирный жилой дом, признанный аварийным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на понедельник, 23 января, в двухэтажном доме по адресу переулок Фабричный, 12. Информация о возгорании поступила в ведомство в 2:45, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнем.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», из дома эвакуировали девять человек. Полная ликвидация пожара была объявлена в 6:22.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.

Двухэтажный дом на два подъезда возвели в 1956 году. В 2022-м его признали аварийным, часть жильцов уже выехала из постройки.