Заммэра Москвы Сергунина рассказала о популярности столичных коворкинг-центров НКО

В прошлом году 60 тыс. человек воспользовались услугами московских коворкинг-центров для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Столичная сеть коворкинг-центров включает 11 площадок практически во всех округах. На их базе НКО могут проводить встречи и презентации, выставки, мастер-классы и лекции. За год таких мероприятий прошло свыше 800.

«Партнерами площадок стали уже 2 тыс. некоммерческих организаций. Им доступны рабочие пространства на несколько десятков человек, типография, консультации экспертов, информационная поддержка их событий. Все это предоставляется безвозмездно — достаточно отправить заявку через городской портал «Душевная Москва», — уточнила Сергунина.

В частности, в коворкинг-центрах проводят занятия в рамках образовательной программы «НКО Лаб». Тематика курсов — финансы и право, работа с персоналом, управление организацией, эффективное продвижение в соцсетях.

В каждом центре есть компьютеры и интернет, залы с мультимедийным оборудованием и зоны для отдыха. Все помещения подходят для маломобильных граждан.

Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы развивает сеть коворкинг-центров с 2016 года. Присоединиться к проекту могут все социально ориентированные НКО.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.