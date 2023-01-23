Умерла звездный стилист Долорес Кондрашова

Российский и советский парикмахер, дизайнер, заслуженный деятель искусств России Долорес Кондрашова скончалась в одной из клиник Москвы на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила телеведущая Оксана Пушкина на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Долорес Кондрашова. Ушла. Навсегда. Горе», — приводит слова Пушкиной Life.ru.

Она отметила, что Кондрашова «создала империю красоты в нашей стране», была харизматичной и смелой. Их дружба с Кондрашовой, по словам Пушкиной, продлилась 25 лет, уточняет телеканал «360».

«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — отметила Пушкина.

Причина смерти стилиста не называется.

Долорес Кондрашова родилась 24 ноября 1936 года в семье директора Концертно-театрального объединения Баку Гургена Тертеряна. Вместе с матерью и сестрой переехала в Москву после смерти отца. Уже находясь в столице, Кондрашова увлеклась парикмахерским искусством.

Кондрашова открыла первую в стране академию парикмахерского искусства в 1997 году. Она работает до сих пор, отмечает НСН.

Кондрашова являлась одним из наиболее известных парикмахеров Советского Союза и России. За свою карьеру она успела поработать со многими звездами, а также политиками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кондрашова удостоилась медалей «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Кроме того, она была заслуженным деятелем искусств РФ и заслуженным работником бытового обслуживания населения РФ, пишет «Москва 24».