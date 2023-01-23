Аномальные морозы уйдут из Хабаровского края в середине недели

Крещенские морозы в Хабаровском крае простоят до 25 января. До этого в южных и центральных районах региона ночью температура будет опускаться до –38 градусов, а днем повышаться до –30 градусов. Затем температурный фон начнет выравниваться.

ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пишет, что с середины недели ожидается повышение температур на 6–10 градусов. Такая картина сохранится до конца месяца, а после 31 января новые циклоны принесут смену погоды.

В восточную область региона зашел циклон с теплыми воздушными массами и принес обильные снегопады. В Ванинском, Советско-Гаванском и Николаевском районе ночные температуры повысились до –35 градусов, тогда как на прошлой неделе они доходили до –45 градусов. Днем на этих территориях фиксируется до –22 градусов. Так будет на протяжении трех дней по всему побережью Татарского пролива и Охотского моря.

Дежурно-диспетчерская служба регионального правительства по состоянию на понедельник, 23 января, не зафиксировала серьезных аварий и ЧП из-за холодов. В селе Сусанино Ульчского района ремонтируют дизель-генератор, поломка которого привела к перебоям в электроснабжении.

В Хабаровске во вторник, 24 января, откроют мобильный пункт обогрева. Он будет работать с 9 часов до 18 часов. В нем угостят горячим чаем с выпечкой. Пункт сначала откроют на площади у железнодорожного вокзала, но каждый день он будет менять локацию, пишет Transsibinfo.com.