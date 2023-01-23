Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Аномальные морозы уйдут из Хабаровского края в середине недели

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крещенские морозы в Хабаровском крае простоят до 25 января. До этого в южных и центральных районах региона ночью температура будет опускаться до –38 градусов, а днем повышаться до –30 градусов. Затем температурный фон начнет выравниваться.

ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пишет, что с середины недели ожидается повышение температур на 6–10 градусов. Такая картина сохранится до конца месяца, а после 31 января новые циклоны принесут смену погоды.

В восточную область региона зашел циклон с теплыми воздушными массами и принес обильные снегопады. В Ванинском, Советско-Гаванском и Николаевском районе ночные температуры повысились до –35 градусов, тогда как на прошлой неделе они доходили до –45 градусов. Днем на этих территориях фиксируется до –22 градусов. Так будет на протяжении трех дней по всему побережью Татарского пролива и Охотского моря.

Дежурно-диспетчерская служба регионального правительства по состоянию на понедельник, 23 января, не зафиксировала серьезных аварий и ЧП из-за холодов. В селе Сусанино Ульчского района ремонтируют дизель-генератор, поломка которого привела к перебоям в электроснабжении.

В Хабаровске во вторник, 24 января, откроют мобильный пункт обогрева. Он будет работать с 9 часов до 18 часов. В нем угостят горячим чаем с выпечкой. Пункт сначала откроют на площади у железнодорожного вокзала, но каждый день он будет менять локацию, пишет Transsibinfo.com.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023