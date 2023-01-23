Размывание консенсуса

После промежуточных выборов в конгресс США республиканцы добились большинства в палате представителей. Вместе с тем по результатам второго тура в штате Джорджия (в декабре 2022 года) демократам удалось укрепить свое большинство в сенате. Эти события только еще раз подтвердили глубочайший раскол и фрагментарность американского общества.

Результаты выборов предполагают преемственность внешней политики Соединенных Штатов на украинском направлении. Вместе с тем допускается возможность появления новых акцентов в подходах Вашингтона к этому кризису. Планируемое усиление контроля за выделением и расходованием финансовых средств на Украину может использоваться для прикрытия сокращения американской помощи и перекладывания этого бремени на европейские страны. В случае победы на предстоящих президентских выборах в 2024 году республиканского кандидата возможны еще более значимые изменения в политике поддержки Киева.

На сегодня отход администрации Джо Байдена от избранного курса на украинском направлении маловероятен, поскольку он опирается на сложившийся двухпартийный консенсус. Вместе с тем проявляется ряд признаков, свидетельствующих о начавшемся процессе его размывания.

Даже среди некоторых демократов настроения в отношении конфликта на Украине стали меняться. Появились отдельные представители так называемого прогрессивного крыла партии, в котором базовая поддержка Киева в целом не оспаривается, однако все это сопровождается призывами к более активным дипломатическим переговорам.

Хотя принципиальных изменений тут пока ожидать не приходится, обращают на себя внимание сигналы в пользу поиска компромиссных дипломатических решений со стороны Белого дома. За несколько дней до промежуточных выборов появилась информация о том, что американские представители якобы рекомендовали украинской стороне отказаться от радикальной позиции, в соответствии с которой заключение мирного договора с Россией возможно только в случае смены власти в Кремле.

Таким образом, оппозиция дальнейшей помощи Украине, вероятно, усилится в нижней палате конгресса среди законодателей-республиканцев. Возглавив важный комитет по иностранным делам в палате представителей, консерваторы получают возможность тормозить дальнейшие предложения по бюджету.

При голосовании по проектам о выделении помощи Украине Байден, вероятно, уже не сможет полагаться исключительно на голоса демократов и будет вынужден идти на компромиссы с республиканцами. На уровень финансовой помощи, которую конгресс утвердит для Киева, будут влиять инфляция и реальная перспектива экономического спада, а также фактор общественного мнения.

Давайте попробуем спроецировать проблему украинского кризиса на предстоящую кампанию по выборам президента США в 2024 году. Ожидается, что с большинством в палате представителей республиканцы гарантированно создадут различные комиссии по расследованиям. Пристальное внимание собираются уделить деловой активности сына президента США Хантера Байдена, который был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holding несколько лет назад и стал участником ряда коррупционных скандалов.

Кроме того, имидж Киева в США будет еще больше подорван в связи с отсутствием военных успехов украинских Вооруженных сил. Провал же политики администрации Байдена на этом направлении может использоваться для ограничения поддержки Украины в связи с опасениями втягивания США в очередную дорогостоящую и затяжную войну. А республиканцы не смогут отказаться от создания комиссии по комплексному расследованию политики администрации Байдена в отношении Украины.

Можем спрогнозировать также, что в краткосрочной перспективе в условиях отсутствия ясной позиции республиканцев по вопросу дальнейшей помощи Киеву Вашингтон усилит давление на европейские государства. Им же придется считаться с таким вариантом развития событий, при котором еще до начала американской президентской кампании 2024 года Вашингтон начнет перекладывать финансовое бремя военной, экономической и иной поддержки киевского режима на плечи европейцев.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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