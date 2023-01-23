Композитор Рыбников назвал дикостью отмену русской культуры

Народный артист России, композитор Алексей Рыбников назвал дикостью отмену русской культуры.

«Такое себе позволяли только нацисты. Они отменяли Генриха Гейне по национальным и философским признакам. Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов. Опера Мусоргского «Борис Годунов» действительно русская опера, но жанр зародился в Италии. Музыкальные инструменты тоже родились в Европе, потом пришли в Россию», — сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, отменять культуру — всё равно что отрезать себе ногу или руку. При этом Рыбников отметил, что кризисы вдохновляют его на протяжении всей жизни.

«У меня все произведения про это: и «Юнона и Авось», и симфонические произведения. Сейчас, в момент кризиса, хотелось бы, чтобы возник лучик света, чтобы люди почувствовали, что есть выход», — добавил композитор.

Артист также признался, что хотел бы поехать со своим театром на гастроли в новую Россию, однако не уверен, насколько это возможно.

«Сейчас, наоборот, сюда вывозят театры Донбасса. Там невозможно играть. И пока всё достаточно напряженно. Очевидно, к весне, когда будет немного другая ситуация, в Театре Бровуна начнут ставить мою оперу «Князь Андрей», — уточнил Рыбников.

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