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Краснов не увидел рисков умаления прав человека в РФ после выхода из СЕ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выход России из Совета Европы не влечет умаления прав человека в нашей стране. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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«Конституцией Российской Федерации установлены более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями ЕКПЧ. И Генеральная прокуратура, будучи главным надзорным ведомством страны, в рамках своих широких полномочий, как и прежде будет в полной мере обеспечивать гарантии прав граждан России», — пояснил генпрокурор.

Он добавил, что за время участия РФ в СЕ в российское законодательство были включены все лучшие практики по вопросу защиты прав и свобод человека. Эффективным инструментом защиты основных прав и свобод человека остаются судебные органы.

Отвечая на вопрос, требуются ли надзорному органу новые полномочия в связи с выходом России из Совета Европы, он подчеркнул: действующего законодательства вполне достаточно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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