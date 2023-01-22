Бразилия и Аргентина планируют разработать общую валюту

Бразилия и Аргентина скоро начнут работу над созданием общей валюты, сообщает Financial Times. Денежная единица с предварительным названием sur — в переводе «юг» — может стимулировать региональную торговлю и, конечно, снизит зависимость от доллара. Войти в зону действия sur в перспективе предложат другим странам Латинской Америки, передает телеканал «Известия». На возможный валютный союз будет приходиться 5% мирового ВВП. Больше только у еврозоны — 14%. Официальное объявление о старте работ над общей денежной единицей ожидается в ходе стартующего в воскресенье визита президента Бразилии Лулы да Силвы в Аргентину.

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