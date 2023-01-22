В линейке автомобилей Aurus появятся электрокары
В России будут выпускать электрокары Aurus класса люкс, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Электрическая версия находится на стадии разработки, сообщает телеканал «Известия». Специалисты продумывают схемы утилизации электромобиля. Эксперты уверены, что за экологичным транспортом будущее. Согласно концепции развития электротранспорта, в 2023 году планируется произвести 7,4 тыс. электромобилей. Напомним, в линейке российского бренда представлены седан, лимузин, минивэн. А в ноябре прошлого года на заводе в Елабуге Республики Татарстан началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. Основные комплектующие кроссовера производятся в РФ.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.