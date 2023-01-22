Власти Эстонии планируют снос еще 11 советских памятников и знаков

В Эстонии планируют демонтировать еще 11 советских памятников и знаков, сообщил директор Военного музея республики изданию ERR. По его словам, уже получены согласия собственников земель на снос со своих территорий «оккупационных» символов. Государственная канцелярия также проводит переговоры с горсоветом Нарвы по урегулированию некоторых спорных вопросов, передает телеканал «Известия». Отмечается, что пока нет конкретной информации о сроках проведения работ по демонтажу. Директор эстонского музея пояснил, что работы по расчистке общественных пространств завершатся в текущем году.

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