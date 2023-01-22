Нэнси Пелоси провела ритуал изгнания злых духов из своего дома

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провела в своем доме ритуал изгнания духов. Причиной для экзорцизма стало нападение на супруга Пола Пелоси в октябре 2022 года. Тогда преступник проник в дом и нанес мужчине несколько ударов молотком. Прибегнуть к обряду очищения Пелоси порекомендовала дочь Александра, передает телеканал «Известия». Политик считает себя католичкой, хотя и поддерживает аборты. Ранее архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне отлучил Пелоси от святого причастия за ее позицию по абортам.

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