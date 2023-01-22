Жителям Владивостока удалось увидеть «закипевшее» море
Жители Владивостока увидели «закипевшее» море. Густой пар поднимается над акваторией бухты Золотой Рог, сообщает телеканал «Известия». Резкое похолодание в Приморье до –23 °С стало причиной появления морозного парения. Природное явление можно наблюдать при большой разнице температуры воды и воздуха.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.