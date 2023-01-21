В Крыму в 2023 году установят пользователям почти 25 тыс. «умных» счетчиков
В Крыму государственное предприятие «Крымэнерго» планирует установить абонентам почти 25 тыс. «умных» счетчиков в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Работы проведут по программе замены приборов учета, которая проходит третий год подряд.
«Так, в 2021–2022 годах специалисты смонтировали более 30 тыс. новых интеллектуальных приборов учета. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии», — рассказали в «Крымэнерго».
Работы проведут в частном секторе и многоквартирных домах за счет поставщика, отмечает ИА «Крыминформ».