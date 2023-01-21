Один человек пострадал в аварии в Брянской области
Женщина получила травмы в результате ДТП в городе Клинцы в Брянской области. Об этом в субботу, 21 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в этот же день около 13:20 на улице 8-го Марта.
По предварительным данным, 24-летний водитель Mazda ехал в сторону улицы Орджоникидзе и при пересечении перекрестка с улицей Лермонтова не уступил дорогу автомобилю Fiat. Произошло столкновение.
За рулем Fiat была 35-летняя женщина. Она получила травмы головы и была госпитализирована.
Накануне, 20 января, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском. Сообщалось, что в районе железнодорожного переезда водителю автобуса стало плохо, он потерял управление и машина на скорости влетела в бетонный забор. В результате пострадали 13 человек.