В Латвии построят ветропарк мощностью 1 тыс. МВт

В Латвии к 2030 году планируют построить парк ветрогенераторов общей мощностью 1 тыс. МВт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на совместный пресс-релиз шведской и немецкой компаний Eolus и PNE.

Парк будет располагаться в Балтийском море у западного побережья страны, в Курземе. Сейчас проводятся предварительные исследования. После этого будет проведена оценка воздействия на окружающую среду.

Для реализации проекта в июне 2022 года Eolus создала компанию Kurzeme Offshore с уставным капиталом €2,8 тыс. 18 января совладельцем компании с долей 50% стала PNE, уточняет «Нефть и капитал».