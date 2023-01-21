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Прокуратура США арестовала около $700 млн активов у основателя биржи FTX

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Почти $700 млн изъято у основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Конфискованные активы состоят в основном из акций фондового брокера Robinhood, передает телеканал «Известия». Ранее экс-главе обанкротившейся криптовалютной биржи были предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении средств своих клиентов. Американскому бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы, если вина будет доказана. Следующий суд состоится в октябре 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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