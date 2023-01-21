Волочкова «выдумала» свою предстоящую свадьбу в Лапландии

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выдумала свадьбу в Лапландии.

20 января Волочковой исполнилось 47 лет, и она устроила вечеринку в честь дня рождения, которую посетили «Известия». Журналисты ждали, подтвердится ли информация о грядущем бракосочетании.

Перед Новым годом Волочкова сообщила, что выйдет замуж за нового возлюбленного — кондитера Дмитрия — в конце января 2023 года, пишет «Газета.Ru».

На дне рождения артистка рассказала, что встречается с Дмитрием, но вопрос с бракосочетанием остается открытым. Историю со свадьбой она запустила в СМИ, потому как прессе нужна интересная история.

«Для того чтобы понять, твой человек или нет, надо с ним пожить. А я столько прошла в жизни своей, настолько я сильный человек по духу, что со мной должен быть такой мужчина, в котором по духу, по силе, по возможностям, по силе души в нем должны быть не две, а три Волочковой», — сказала балерина.

При этом возлюбленного Волочковой на празднике СМИ не застали.