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На встрече в Рамштайне не одобрили передачу новейшего вооружения Киеву

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Киев пока не получит новейшие танки и дальнобойные ракеты. Участники встречи в Рамштайне одобрили пакет военной помощи. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, страны ЕС готовы передать первую версию танков Leopard. Украине передадут 59 БМП Bradley, ракеты для ЗРК NASAMS, передает телеканал «Известия». Заметное место в номенклатуре поставок занимают боеприпасы. Киев получит противорадарные ракеты HARM. В пакет входят 600 самонаводящихся снарядов Excalibur, 2000 противотанковых ракет разных типов, обычные снаряды калибра 105 мм, минометные мины 155 мм и 120 мм.

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