В Париже активисты закрасили стены и окна банка BNP Paribas

В Париже экологи устроили акцию протеста возле здания французского банка BNP Paribas. Активисты закрасили стены и окна финансового учреждения серой и розовой красками. Экологи выступают против строительства восточноафриканского нефтепровода в Уганде, передает телеканал «Известия». В январе 2023 года африканское государство одобрила выдачу лицензии на строительство топливной магистрали.

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