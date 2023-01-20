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Лекции о природе и фотографии пройдут в рамках выставки-путешествия «Фотомаршрут построен»

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Marko König
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В рамках иммерсивной выставки-путешествия «Фотомаршрут построен» посетители всех возрастов могут послушать увлекательные лекции о живой природе и захватывающих экспедициях от российских фотографов, ученых и путешественников.

Выставка «Фотомаршрут построен» — это пространство в шаге от нулевого километра России, которое переносит посетителей из самого центра столицы в нетронутые леса, на зеркальные озера, в самые живописные края России. Полное погружение обеспечивают коллаборации фотохудожников с искусственным интеллектом, ожившие кадры в дополненной реальности, видео 360° в VR, тактильные экспонаты, звуки и запахи природы. Выставка — это не только фотомаршрут по стране, но и увлекательная история развития фототехники — от обыкновенного отверстия в сарае до инновационных технологий.

Расписание ближайших лекций об осознанном отношении к природе, о фотопутешествиях, будущем фотографии, новых технологиях и трендах:

«Пленочная фотография сегодня»

22 января в 12:00

Спикер: Аркадий Шлеин — пейзажный фотограф, который создает снимки без цифровой камеры и Photoshop и проявляет их в собственной домашней лаборатории.

Встреча, обладающая особой магией и эстетикой! Вдохновляющая лекция о пленке поможет вам решиться попробовать себя в ретрофотографии. Аркадий Шлеин поделится своим опытом, расскажет, как работать с механической камерой и печатать снимки, разберет плюсы и минусы съемки пейзажа на пленку и, конечно, пригласит в уникальное ретропутешествие по России.

«Городская экология»

22 января в 14:00

Спикер: Алексей Ретеюм — советник директора Ботанического сада МГУ, председатель Ассоциации парков России, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, почетный член Российской академии художеств.

Природа — объект вдохновения для фотографов не только в отдаленных уголках, но и в современных мегаполисах. Лекция посвящена новым трендам, вызовам и успешным кейсам в урбоэкологии. Вы узнаете, поможет ли изучение города, создание благоприятных условий, озеленение и инновации улучшить экологическую обстановку в нашем городе.

«Интимный пейзаж и творческие приемы съемки»

29 января в 12:00

Спикер: Алексей Королев — профессиональный фотограф дикой природы. Победитель и лауреат крупнейших международных конкурсов: GDT EWPOTY, «Золотая черепаха», Big Picture, Glanzlichter.

На лекции разберем значение слова «интимный» в контексте пейзажной фотографии, а также ключевые особенности и узнаем, как создать фото в этом жанре. Поговорим о тактике фотографа, управлении сценой, ICM, мультиэкспозиции и многом другом. Алексей Королев поделится полезными советами о том, как воздействовать на зрителя, на какое оборудование снимать и какие композиционные приемы применять.

«Съемка на дроны — вся информация для начинающих»

29 января в 14:00

Спикер: Дмитрий Купрацевич — профессиональный пейзажный и travel-фотограф. Победитель конкурсов «Дикая природа России», 35 awards — 100 BEST Photos, премии «Моя планета», финалист российских фотоконкурсов.

Гости лекции узнают всё о воздушной съемке: как снимать новичкам, что необходимо делать перед запуском дрона, что делать, если потерялся сигнал квадрокоптера, и что такое брекетинг. Дмитрий Купрацевич поделится уникальными лайфхаками и советами. Встреча будет полезна как профессиональным фотографам, так и любителям.

«Что помогает фотографам создавать свои шедевры?»

29 января в 15:00

Спикер: Денис Ефимочкин — бренд-менеджер компании «Лайт Стайл», экс-бренд-менеджер Tamron, Schneider, Cokin, Metz, Novoflex, Profoto.

Загадочные озера и бескрайние реки, величественные и захватывающие дух горы, завораживающие рассветы и закаты. Слушатели лектория узнают, без какого оборудования не обходятся съемки пейзажа, для чего нужен штатив и как он расширяет творческий потенциал, зачем брать с собой фоторюкзак и как светофильтры помогают при съемке пейзажей. Денис Ефимочкин расскажет, как правильно ухаживать за оптикой и матрицей камеры.

Иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен» и познавательный лекторий проводятся в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппой «Красный квадрат» и сообществом Nature Photo Team при партнерстве с BENRO, ЛитРес, Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» и Галереей классической фотографии.

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