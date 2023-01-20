Курчатовский институт займется развитием ядерной медицины в РФ — планы обсудили на заседании ученого совета. В Калужской области построят крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов. Предприятие планируют запустить в 2025 году. В Подмосковье откроют клинический центр ионной терапии, сообщает телеканал «Известия». В Москве на базе Курчатовского института создадут комплекс протонной лучевой терапии сложных опухолей. Как рассказал директор центра радиологии Минздрава Андрей Каприн, в данный момент около 300 тыс. пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии.

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