Работодатели снизили интерес к носителям европейских языков

В РФ уменьшилось число вакансий со знанием иностранных языков. У работодателей снизился интерес к носителям европейских языков. Число вакансий, где от соискателя требуется знание английского, упало на 12%, знание итальянского — на 44%, знание испанского — на 27%, а знание французского — на 24%. Причиной тому могло стать пятикратное падение объема товарооборота с Европой в прошлом году, сообщает телеканал «Известия». Одна из причин спада — уход из РФ ряда крупных зарубежных компаний. Российская внешняя торговля постепенно переориентируется с европейских стран на Китай и Индию. Так, например, в 2022 году товарооборот России с Китаем стал рекордным и превысил $190 млрд. На этом фоне число вакансий с требованием знания китайского языка выросло на 55%.

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