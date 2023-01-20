В Ульяновске построят новые ливневки

В Ульяновске появятся новые ливневки. На их строительство в бюджете заложено 30 млн рублей. Об этом в пятницу, 20 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на управление дорожного хозяйства и транспорта городской администрации.

Планируется, что ливневки построят в четырех дворах и на трех участках улично-дорожной сети, однако перечень может быть расширен.

«Наибольший объем работ запланирован на участке улицы Карла Маркса. От торгового центра «Амарант» по краю дороги и тротуара здесь необходимо проложить 411 м ливневки, которую подключат к действующей сети на улице Марата», — рассказал глава управления Валерий Художидков.

Еще 360 м трубопровода будет построено от двора дома 65 на улице Автозаводской до перекрестка Рябикова – Доватора. Также ливневками оборудуют перекрестки улиц Розы Люксембург и Докучаева, Октябрьской и Западного бульвара, а также дворы домов на улицах Кузоватовской, 42, Полбина, 30, и Робеспьера, 5.

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