Товарооборот России и Индии вырос до $31 млрд

Товарооборот России и Индии за восемь месяцев вырос до $31 млрд. С апреля по ноябрь 2022 года наша страна увеличила экспорт более чем в пять раз. При этом около 90% от общего объема поставок пришлось на долю нефтепродуктов и удобрений, сообщает телеканал «Известия». В свою очередь Индия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции, фармпрепаратов, медицинского оборудования.

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