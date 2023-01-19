За 2022 год в РФ отразили почти 50 тыс. кибератак

В России в 2022 году отразили почти 50 тыс. атак хакеров на интернет-ресурсы. На 80% выросло число попыток навредить автоматизированным системам управления. В 2021 году основной удар наносили по финансовой сфере, в 2022-м — на государственный сектор. Кроме того, эксперты выявили тысячи различных цифровых уязвимостей. В 2022 году заблокировали более 80 тыс. вредоносных ресурсов. Информационная безопасность стала одним из важнейших векторов цифрового развития, сообщает телеканал «Известия». В правительстве рассчитывают раньше срока выполнить поручение президента о переходе на отечественный софт на объектах критической информационной инфраструктуры.

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