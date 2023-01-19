Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и ЕС скорее «протрезвели»

Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и ЕС скорее «протрезвели»

2023-01-19 16:12:42

2023-01-19 16:12:42

2023-01-19 16:12:42

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