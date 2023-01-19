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Директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов

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