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Объявлен список лучших IT-работодателей России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Названы лучшие российские IT-работодатели 2022 года по версии площадки «Хабр Карьера».

Первое место среди компаний, в которых работают свыше 5 тыс. человек, заняла ГК «Ланит». Единственной компанией из сектора телекома, которая попала в список, стала МТС. Она заняла восьмое место.

По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, компания много делает для того, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. «МТС — интереснейшее место для построения карьеры IT-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей», — добавил он.

Рейтинг составлен на основе отзывов сотрудников, которые оценивали работодателей по рабочим задачам, технологиям, уровню зарплаты, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста.

Сервис оценок компаний запущен на «Хабр Карьере» в 2018 году. С его помощью сотрудники могут рассказать об особенностях работы в той или иной организации. В прошлом году отзыв о своих работодателях оставили свыше 20 тыс. человек. По правилам, те компании, которые получили оценку более чем от 10 сотрудников, попадают в список лучших работодателей. В перечне 2022 года их свыше 200. При этом рейтинг состоит из четырех списков, в которые попадают организации в зависимости от своего размера: более 5 тыс. сотрудников; от 1 тыс. до 5 тыс.; от 100 до 1 тыс. и от 10 до 100.

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