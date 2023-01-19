Работников завода Coca-Cola в Лондоне эвакуировали из-за разлива химикатов

Около 200 сотрудников завода Coca-Cola в Лондоне эвакуировали после разлива соляной кислоты. Об этом 19 января сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел вечером 18 января в юго-восточном районе Ситкап. Утечка была остановлена спустя три часа.

«Пожарные всю ночь оставались на месте происшествия, проверяя химические вещества в воздухе. Около 200 человек эвакуировали из здания до прибытия бригады. Информации о пострадавших нет», — сообщили в пожарной службе.

Ранее, 26 августа, более 1 тыс. т соляной кислоты вытекло из танкера на востоке Японии. Инцидент произошел на территории завода компании AGC, которая занимается производством стекла. Три работника после произошедшего пожаловались на боль в горле, однако опасений их состояние не вызвало.