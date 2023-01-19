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Подземное царство: как выглядят новые станции московского метро

В этом году в столице появится 14 новых станций метрополитена
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы
В этом году в Москве откроются для пассажиров 14 новых станций метрополитена, девять из них расположены на Большой кольцевой линии. Архитектура павильонов и интерьеры новых станций — в фотогалерее «Известий»
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Уже в конце декабря 2022 года состоялся технический запуск восточного участке БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской». На участке находятся четыре станции мелкого заложения: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар»
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы
От станции «Кленовый бульвар» планируется в дальнейшем начать новую Бирюлевскую линию
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы
Название для станции «Нагатинский Затон» было выбрано самими москвичами путем голосования
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы
В интерьере станции «Нагатинский Затон» использованы мозаичные изображения фауны рек Московского региона
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы/М.Мишин
Новая «Рижская» на Большой кольцевой линии построена как пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения с островной платформой
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Фото: mos.ru
Северо-восточный участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» считается специалистами одним из самых сложных в истории метро. Именно здесь построена и «Марьина Роща», которая станет одной из самых глубоких станций Московского метрополитена
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Мозаика для станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии была создана мастерами согласно пожеланиям и советам москвичей
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы/В. Новиков
Станция «Каширская» пока временно закрыта в связи с реконструкцией тоннеля
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Фото: mos.ru/пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Облик станции «Сокольники» Большой кольцевой линии был выбран по итогам обсуждения на портале «Активный гражданин»
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Фото: mos.ru/пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
На стенах станции «Сокольники» изображены первые строители Московского метрополитена: Татьяна Федорова — первая и единственная женщина, ставшая начальником шахты, кавалер ордена Ленина, проходчик Николай Краевский и Иван Филимонов, который первым начал применять «московский» способ проходки тоннелей мелкого заложения
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Фото: mos.ru/Максим Денисов
На станции «Воробьевы горы» вновь заработала легендарная эскалаторная галерея
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Фото: mos.ru/Максим Денисов
Теперь в галерее появилось три эскалатора российского производства, поднимающих пассажиров на высоту 10-этажного дома
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