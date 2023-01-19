Названа причина смерти режиссера Досталя

Режиссер Николай Досталь, по информации «Известий», умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.

Режиссер умер в возрасте 76 лет 19 января, сообщили в Союзе кинематографистов России. В данный момент решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве.

В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».