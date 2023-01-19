Реклама
Прямой эфир
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Мир
«Газпром» резко снизил прокачку газа через Украину на 19 января
Спорт
Зрители с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева на Australian Open
Общество
Умер советский и российский режиссер Николай Досталь
Мир
В Нидерландах назвали безответственным решение о передаче Киеву систем Patriot
Общество
Суд может взыскать более 892 млн рублей с компании Порошенко
Недвижимость
Продажи недвижимости в Москве в декабре выросли более чем на 50%
Мир
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Мир
Швейцария не исключила использования активов РФ для восстановления Украины
Мир
В Британии указали на угрозу краха карьеры Шольца из-за Украины
Мир
В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей
Мир
Украина выразила готовность купить у Грузии ЗРК «Бук»

Названа причина смерти режиссера Досталя

Режиссер Досталь умер в больнице из-за рака предстательной железы
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Николай Досталь, по информации «Известий», умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.

Режиссер умер в возрасте 76 лет 19 января, сообщили в Союзе кинематографистов России. В данный момент решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве.

В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023