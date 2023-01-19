Весна близко: российский бизнес провожает «венчурную зиму»

Аналитики компании Venture Guide подсчитали, что в прошлом году общий объем венчурных инвестиций в российские проекты упал на 57%, причем 80% покупок в денежном выражении пришлось на прошлый январь. Главным драйвером рынка для инновационного бизнеса становится государство. Подробности — в материале «Известий».

Уход многих иностранных инвестиционных фондов, традиционно вкладывавшихся в наиболее перспективные российские стартапы, послужил появлению термина «венчурная зима». Однако за последние годы в России сложилась и окрепла развитая инфраструктура инструментов поддержки молодых компаний. Уже сейчас ее возможностями пользуются тысячи изобретателей и инноваторов по всей стране.

Курс на науку и технологии

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась российская экономика в 2022 году, сфере науки и технологий удалось в непростой геополитической ситуации продолжить развитие. Еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий в России. Среди главных целей — привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, содействие в решении задач развития страны и повышение осведомленности граждан об этой работе.

2022 год поставил отрасль перед новыми вызовами, однако отечественная наука смогла к ним адаптироваться, постепенно переориентируясь в международных отношениях на сотрудничество с научными сообществами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов. Инструментом налаживания новых связей Минобрнауки предложило сделать международные образовательные «хабы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые станут точками взаимодействия между ведущими университетами и научными учреждениями региона.

Большая работа ведется и внутри страны. По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, за один только 2022 год в рамках национального проекта «Наука и университеты» открылось более 200 лабораторий, в которых молодые ученые занимаются разработками в приоритетных направлениях: микроэлектронике, инновационной медицине, современном сельском хозяйстве и передовой энергетике.

Помимо таких масштабных, но точечных инициатив в стране создана целая экосистема взаимодействия нуждающихся в помощи стартапов со всеми заинтересованными сторонами, включая бизнес и государство, с соответствующими мерами поддержки. Новые механизмы направлены на ускорение темпов научного развития в стране, решение вопросов импортозамещения и достижения технологического суверенитета России.

«Москва — наиболее экономически развитый регион России, который недостаточно внимания уделял поддержке и развитию инноваций. С появлением Московского инновационного кластера столица начала более активно заниматься этим вопросом , — комментирует Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям. — В 2021 году правительством запущена система бесшовной интеграции институтов развития, создается реестр инновационных компаний — получателей поддержки. Полезно, чтобы Московский инновационный кластер, объединяющий на своей цифровой платформе тысячи резидентов, стал полноценным участником этой экосистемы, помогая компаниям сориентироваться, осознать потребности бизнеса и найти свою точку роста, воспользовавшись услугами того или иного института развития в упрощенном режиме».

По мнению Гудкова, российские компании столкнулись с новыми вызовами, но получили и дополнительные возможности. Поэтому необходимо увеличение программ поддержки и совершенствование нормативно правовой базы для благоприятного развития инновационных проектов. Московский инновационный кластер мог бы консолидировать усилия различных институтов в этом направлении. «Дальнейшее расширение географии участников и региональных партнеров, а также усиление международной кооперации, особенно с дружественными странами, позволят Московскому инновационному кластеру стать драйвером развития для своих участников» , — отмечает замглавы ФСИ.

Помощь на каждом этапе

Любой коллектив энтузиастов, решивший создать передовую технологическую компанию, нуждается не только в средствах на развитие. Не менее важны удобная инфраструктура и помощь экспертов. Развиваемые сейчас по всей стране при поддержке Москвы межотраслевые кластеры — объединения разных компаний, работающих над одним проектом, — нацелены на содействие в развитии проектов-участников на стадиях запуска и масштабирования, при регистрации патентов, получении грантов и субсидий, поиске инвестиций. Все эти сервисы объединены на цифровой платформе i.moscow.

При этом вопросу регистрации интеллектуальных прав в МИК уделяют большое внимание. Чтобы закрепить авторство изобретений за их создателями, им предлагаются курсы по защите интеллектуальной собственности, консультационная поддержка и гранты на патентование как в России, так и за ее пределами.

Перечень грантов в МИК достаточно широк, — по одной только стартовавшей в апреле 2022 года программе создания и расширения импортозамещающих производств было получено 86 заявок. Четверть гранта стартапы получат сразу, а остальное будет выделяться ежегодно в зависимости от фактических расходов и степени реализации проекта. Общий одобренный бюджет по программе — 800 млн рублей.

Знания, которые помогут пройти весь путь от чистой идеи до реального бизнеса, доступны молодым технологическим предпринимателям в бесплатной «Академии инноваторов». К обучению в ней допускаются студенты, ученые, инженеры и бизнесмены со всей страны. Участники программы могут получить консультации наставников, практическую помощь в разработке бизнес-плана, а также навыки взаимодействия с потенциальными инвесторами.

В России сейчас достаточно держателей капитала, которые ищут новые механизмы финансирования стартапов внутри страны. В этом обеим сторонам потенциальной сделки помогают и новые фонды. Например, венчурный клуб «Синдикат», где МИК и «Сбер» выступают партнерами.

«Сейчас как никогда важно наращивать государственные мощности поддержки инновационных стартапов. Когда мы с Минпромторгом и правительством НСО провели форум изобретателей In’hub, мы увидели огромное количество интереснейших проектов с перспективами, амбициями и желанием создавать действительно технологии будущего, — отмечает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель». — В настоящее время важно создавать площадки для коммуникации и нетворкинга молодых стартапов, так как часто такие проекты могут обоюдно закрыть потребности взаимовыгодными партнерствами. Как раз с этой задачей уверенно справляются организованные кластеры, которые способны помочь не только материально, но и выступить связующим звеном между стартапами, инвесторами, крупными компаниями и государством, а также познакомить участников еще и друг с другом».

Жуйкова подчеркивает, что пример Москвы показывает эффективность программ господдержки. «Уже сейчас город превращается в полноценную экосистему, где при наличии идеи и желании создавать по-настоящему инновационные продукты предприниматели могут получить меры поддержки, в том числе от государства, от прямых инвестиций до полноценного офиса для команд и поиска подходящих поставщиков» , — резюмирует она.

Инвестиции в опережающее развитие

Среди других важных инициатив московских властей — инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», частью которого стал готовящийся к открытию кластер «Ломоносов». Это огромное современное 10-этажное здание площадью 65 тыс. кв. м уже в первой половине 2023 года станет инфраструктурной базой для десятков наиболее успешных стартапов и крупных технологических компаний и частью «созвездия» из еще восьми кластеров, которые планируется построить неподалеку.

Эти и многие другие проекты будут претендовать на получение грантов и субсидий от Московского инновационного кластера. Опыт поддержки технологического бизнеса у организации большой — с 2020 года Московский инновационный кластер направил на поддержку своих участников более 3,4 млрд рублей, из которых более 1,4 млрд — в непростом 2022 году. Ожидается, что в 2023 году объем финансовой помощи будет увеличен. В декабре, например, 350 млн рублей власти столицы выделили на проект вертикальных ферм — многоярусных теплиц, популярность которых в мегаполисах мира быстро растет.

По данным компании Crunchbase, мировой рынок венчурного инвестирования в 2022 году сжался относительно показателей 2021-го на 35%. Как отмечает издание, это свидетельствует об окончании эпохи «головокружительной нормальности», когда привлечение денег было неоправданно легким. И это глобальное явление, затрагивающее все крупнейшие экономики.