Выкидывать в канализацию бытовые отходы могут запретить законом

Смывать в канализацию бытовые отходы могут запретить законом, а к нарушителям предлагают применять санкции. С инициативой намерен обратиться Российский экологический оператор. РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры, передает телеканал «Известия».

Все чаще канализация в жилых домах забивается лишним мусором. Например, в Липецке за год устранили более 8 тыс. засоров на сетях. А из коллекторов и колодцев извлекли свыше 100 т мусора. В Перми службы получают по 5 тыс. обращений о забившейся канализации в год. Российский экологический оператор призывает выбрасывать мусор в контейнеры для вторсырья. А эксперты предлагают лучше информировать граждан о правильной эксплуатации жилища.

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