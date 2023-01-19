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Япония увеличила импорт СПГ из России

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Япония ведет двойную игру и не хочет отказываться от российского СПГ, сообщает телеканал «Известия». За 2022 год импорт сжиженного природного газа из России вырос на 4,6%, в то время как ранее Токио присоединился к установлению потолка цен на российскую нефть. Стоит отметить, что объем импорта российского угля и нефти в Страну восходящего солнца сократился. Общая стоимость импорта энергоносителей из РФ выросла на 40,1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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