Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»

Режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия» и шоу American Idol Брюс Говерс умер на 83-м году жизни. Об этом в среду, 18 января, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Говерс умер в воскресенье, 15 января, в Санта-Монике. Из-за осложнений острой респираторной инфекции.

Признание пришло к Говерсу в 1975 году после съемок клипа на песню «Богемская рапсодия» популярной в то время группы Queen. Тогда режиссер переехал в США из Великобритании.

В период с 2001 по 2010 год Говерс работал над выпусками шоу American Idol на канале FOX. За это он удостоился Emmy в 2009 году, отмечает телеканал «360».

Также он участвовал в организации премий MTV Awards и Emmy, а также детских и комедийных шоу.

За свою карьеру Брюс Говерс работал с такими известными группами и музыкантами, как The Rolling Stones, Бритни Спирс, Принц, Майкл Джексон, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие, пишет «Москва 24».