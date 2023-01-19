Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области
Мир
Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями
Происшествия
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую
Мир
Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву
Мир
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Общество
Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах
Мир
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
Происшествия
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Мир
ЕС продолжит искать возможности для новых поставок оружия Украине
Общество
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств
Мир
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Мир
В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники

Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»

0
Фото: Global Look Press/Â©Jill Johnson/jpistudios.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия» и шоу American Idol Брюс Говерс умер на 83-м году жизни. Об этом в среду, 18 января, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Говерс умер в воскресенье, 15 января, в Санта-Монике. Из-за осложнений острой респираторной инфекции.

Признание пришло к Говерсу в 1975 году после съемок клипа на песню «Богемская рапсодия» популярной в то время группы Queen. Тогда режиссер переехал в США из Великобритании.

В период с 2001 по 2010 год Говерс работал над выпусками шоу American Idol на канале FOX. За это он удостоился Emmy в 2009 году, отмечает телеканал «360».

Также он участвовал в организации премий MTV Awards и Emmy, а также детских и комедийных шоу.

За свою карьеру Брюс Говерс работал с такими известными группами и музыкантами, как The Rolling Stones, Бритни Спирс, Принц, Майкл Джексон, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие, пишет «Москва 24».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023