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Эксперт рассказал о значении освобожденной станции Соль

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Освободив станцию Соль в ДНР, российская армия перерезала важную железную дорогу, которая соединяет Артемовск, Соледар и Северск, тем самим поставив украинскую группировку под угрозу окружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Станция Соль находится на железной дороге, которая связывает Северск, Соледар и Артемовск. Бои были серьезные, потому что это очень важный узел обороны. Через него шло снабжение Северска. Теперь по железной дороге мы его отрезали. Там остаются две автодороги, которые наши еще не перерезали, но в районе Клещеевки уже идут бои. Контроль над такими точками приближает освобождение Северска и Артемовска. Когда взломают их оборону, встанет вопрос об освобождения Краматорска и Славянска», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, бои в этом районе будут упорными, похоже, что украинское командование уже сейчас бросает на это направление даже те резервы, которые готовились для весеннего наступления.

«Перекидывают части из-под Херсона, из-под Запорожья, и даже что-то из Сватово и Кременной. Победа на этом направлении в принципе близка. И самое главное — это отбросить ВФУ хотя бы на 20–25 км от Донецка, Горловки, Ясиноватой, чтобы они не обстреливали эти города из гаубиц», — рассказал он.

Станцию Соль на донецком направлении освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, рассказали в Минобороны РФ 18 января. Всего же за сутки на донецком направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе Краматорска был поражен склад боеприпасов ВФУ к РСЗО HIMARS и «Град».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добыча Соли: в Донбассе освобожден важный транспортный узел

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