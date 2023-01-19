Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию

Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор (РЭО). Там добавили, что собрать на практике сведения о засорах канализации мусором несложно: их аккумулируют диспетчерские службы водоканалов.

Все чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, это ватные палочки, средство гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое.

Например, в Липецке с начала 2022 года устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения, а из коллекторов и колодцев извлекли более 100 тонн мусора, который горожане выбросили в унитаз. В Перми причинами засоров также становятся разные отходы: от бытовых до крупногабаритных. Ежегодно диспетчерские службы города получают более 5 тыс. обращений о забившейся канализации.

«Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — сказали «Известиям» в операторе.

Поэтому РЭО предлагает разработать меры по снижению доли отходов, смываемых в канализацию, а также проработать вопрос создания системы штрафов за такие засоры.

Дело в том, что оператор работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов, плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот. Речь идет о расширенной ответственности производителей (РОП). Плюс компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Поэтому для того, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их важно выбрасывать в соответствующие контейнеры (для пищевых и непищевых) для вторсырья или смешанных отходов, а не в канализацию.

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Чистые труды: выкидывать в канализацию бытовые отходы могут запретить законом