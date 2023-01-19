Европейский бизнес не захотел разрывать отношения с РФ

Европейскому бизнесу некомфортно встраиваться в общую политику Брюсселя против РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Торгово-промышленные палаты наиболее экономически развитых государств-членов ЕС продолжают работать в нашей стране. Это свидетельство того, что европейскому бизнесу некомфортно встраиваться в ту парадигму торгово-экономических отношений с Россией, которая задана официальным Брюсселем», — сказал дипломат.

Он добавил, что добровольное расставание с преимуществами, которые давало европейским экономоператорам присутствие на российском рынке, «едва ли входит в долгосрочные планы серьезных бизнес-игроков».

Кирилл Логвинов также добавил, что не намерены отказываться от работы в ЕС и российские структуры.

«Безусловно, все вынуждены адаптироваться к новым условиям, но видят в продолжении своей деятельности и определенные перспективы. Уйти с рынка проще, чем на него вернуться», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, в интервью «Известиям» дипломат рассказал, почему в условиях санкций товарооборот РФ с ЕС в 2022 году вырос на 13,9%, а также оценил потенциал западных поставок оружия на Украину.

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«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»