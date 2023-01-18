Шольц на грани

Нынешний форум в Давосе оказался внезапным бенефисом Олафа Шольца. Ведь, как ни странно, германский канцлер стал единственным из лидеров стран «большой семерки», прибывшим на это мероприятие. Поэтому и участникам, и журналистам ничего больше не оставалось, кроме как с нетерпением ждать его выступления.

Фактически центральной темой форума, несмотря на множество заявленных других, стал вопрос о расширении номенклатуры поставок вооружений Украине. Речь шла о качественном изменении характера и структуры западной помощи киевскому режиму, подразумевающей отправку на Украину американских и европейских моделей танков.

Собственно, именно в этой связи все ожидали того, что спич канцлера Шольца станет знаковым. Дело в том, что Киев уже давно требует у Германии направить в зону конфликта немецкие танки Leopard. Кроме того, Германия как страна-производитель должна дать другим государствам, например Польше, разрешение на такие поставки. Однако до сих пор Берлин отвечал на это отказом.

Причин тому несколько. Конечно, немалую роль играют исторические ассоциации: поставки наступательного вооружения втянут ФРГ в серьезное противостояние с Россией. Кроме того, Германия крайне не хотела становиться инициатором отправки «Леопардов», ожидая полного согласования с союзниками внутри НАТО. Но одновременно с этим существуют и сугубо прагматические соображения. Как указывают германские эксперты, в нынешних экономических условиях представляется весьма затратным наладить бесперебойное массовое производство и обслуживание танков, и поэтому Германия в вопросе о военной помощи Украине не должна упускать из виду вопрос собственной безопасности и достаточной технической оснащенности бундесвера.

Интересно, что незадолго до своего выступления на форуме глава немецкого правительства созвонился с американским президентом Джозефом Байденом. И, как пояснил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, «стороны сошлись во мнении, что помощь Украине должна быть действенной, устойчивой и скоординированной». Одновременно с этим, видимо, чтобы отвести любые подозрения в неких предварительных договоренностях, госсекретарь США Этнони Блинкен выступил с комментарием о том, что «возможные поставки оружия — исключительно суверенное дело, а решение об этом каждая страна принимает самостоятельно».

По совпадению или нет, именно накануне своей давосской речи Олаф Шольц принял рапорт об отставке по собственному желанию от министра обороны Кристины Ламбрехт, которая продемонстрировала очевидное несоответствие занимаемой должности. И назначил новым главой бундесвера своего давнего соратника, главу МВД Нижней Саксонии Бориса Писториуса. Именно ему предстоит теперь принимать участие во встрече министров обороны стран НАТО на военной базе Рамштайн, где, как ожидается, также будут обсуждаться вопросы наращивания военной помощи Киеву.

Комментируя эту кадровую замену, Олаф Шольц не поскупился на комплименты своему подчиненному, назвав его выдающимся политиком, имеющим большой опыт в управлении и способным «провести бундесвер через нынешний поворотный момент». Этим решением Олаф Шольц «заморозил» начатую его предшественницей Ангелой Меркель тенденцию по назначению женщин на пост главы военного ведомства. По замыслу госпожи Меркель, феминизация этой сферы призвана была демонстрировать миролюбивость Германии. Теперь же, судя по всему, канцлер предпочитает исходить из того, что война — не женское дело: приход Бориса Писториуса в правительство нарушил гендерный баланс в кабинете министров (их портфели должны быть разделены поровну между мужчинами и женщинами), однако этот факт вовсе не смутил Олафа Шольца. В гораздо большей степени его беспокоят проблемы кадрового и технического укрепления немецкой армии.

В итоге, вопреки напряженным ожиданиям, Шольц в своем выступлении на Давосском форуме не сделал никаких сенсационных заявлений. Более того, он проявил чудеса политической эквилибристики, всеми способами избегая прямого ответа на насущные вопросы. Он много говорил о помощи Украине, заметив, что Германия стала одним из крупнейших доноров в этом отношении. Канцлер намеренно подчеркивал, как много оружия Берлин уже поставил Киеву — гаубицы, БМП «Мардер», системы ПВО. Он указал, что Германия намерена развивать свои производственные мощности, «чтобы поддерживать уровень поставок». Шольц, как мантру, многократно повторял тезис о том, что Германия и союзники по НАТО должны идти плечом к плечу и действовать в теснейшей координации, прежде всего с Вашингтоном. Однако он так и не сказал прямо, будет ли Берлин поставлять Киеву танки Leopard или нет. Кроме того, он несколько раз подчеркнул, что Германия стремится избежать войны России с НАТО «и это в том числе и в интересах Украины».

Судя по всему, какая-то консолидированная позиция по этому вопросу может быть выработана в ходе предстоящей встречи в Рамштайне. Так или иначе, Шольц балансирует на грани, ведь на него оказывается мощное давление и со стороны ряда стран ЕС, и со стороны партнеров по правящей коалиции. Поэтому вполне вероятно, что нового витка эскалации, связанного с поставками наступательного вооружения, будет весьма сложно избежать.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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