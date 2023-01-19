Он сам ушел

Выступая на Давосском форуме, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвасталась снизившимися газовыми ценами и заявила, что Евросоюз заместил 80% российского трубопроводного голубого топлива. Секрет Полишинеля — как именно удалось уменьшить спрос на газ из РФ — частично раскрыла сама председатель ЕК, когда заметила, что Европа сократила спрос «более чем на 20% в период с августа по ноябрь». Иными словами, руководство ЕС в очередной раз пытается выдать за великую победу беспрецедентный обвал экономики.

Трубопроводные поставки газа из России в Евросоюз по итогам 2021 года составили 132,3 млрд куб. м. Если верить главе Еврокомиссии, то ЕС удалось в 2022-м заместить почти 106 млрд куб. м из этого объема. Эта величина больше снижения поставок из РФ (без учета сжиженного природного газа (СПГ) и продажи объемов, приобретенных за пределами нашей страны), которое составило порядка 84 млрд куб. м. Даже если мы учтем рост поставок из России в Китай в прошлом году, нельзя не заподозрить главного еврокомиссара в какой-то ошибке или манипуляции.

Предметом особой гордости руководства Евросоюза стал рекордный импорт СПГ. Если в 2021-м были закуплено около 79 млрд куб. м, то в 2022 году этот показатель, по данным ENTSOG и Евростата, подошел к отметке в 120 млрд куб. м. Рост порядка 40–41 млрд куб. м. выглядит, бесспорно, впечатляюще, но 40 млрд куб. м не могут заместить 80% российского голубого топлива в ЕС.

Начало рекордного роста закупок сжиженного природного газа пришлось на конец декабря 2021 — январь 2022 года. Произошло это не под влиянием какого-то желания заместить российские поставки, а из-за декабрьского скачка котировок, которые впервые превысили отметку в $2 тыс. за тыс. куб. м. Одновременно с этим свою биржевую активность на газовом рынке минимизировал Китай, старавшийся по возможности заместить голубое топливо углем, чтобы снизить затраты. Низкая активность потребителей в КНР и невероятно высокие цены в Европе привлекли в Старый Свет часть азиатских объемов. А так как в течение всего 2022 года КНР в целом сохраняла высокую осторожность в энергетической политике и не форсировала закупки сжиженного природного газа, котировки в АТР оказались в среднем ниже, чем в ЕС. Это и обеспечило рекордный приток в Евросоюз.

Подчеркнем, что рекордный импорт начался с января 2022-го. Притом показатели этого месяца соответствовали средним показателям всего года. Еврокомиссия не приложила к этому никаких усилий. И руководство США никак не поспособствовало рекордам в этой области. Тем более что поставками СПГ, в том числе произведенного в Соединенных Штатах, на территории Европы занимались преимущественно европейские и азиатские компании.

Также в 2022 году немного увеличились трубопроводные поставки из альтернативных источников. К примеру, Азербайджан абсолютно планово, независимо от воли и желания Еврокомиссии, довел прокачку в ЕС по «Южному газовому коридору» до проектных величин. В целом из этой страны в Евросоюз в прошлом году поступило 11,3 млрд куб. м.

Однако основная причина столь успешной «замены» российского газа кроется не в расширении альтернативных поставщиков. В марте 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало бескомпромиссный план из десяти пунктов, который должен был обеспечить снижение спроса на российский газ в течение года на 50 млрд куб. м. А летом Евросоюз согласовал еще один план схожего характера. Исходя из него, предполагалось снизить потребление голубого топлива на 15% от среднего уровня спроса в период с 1 августа по 31 марта за последние пять лет.

По предварительным данным (на основе информации ENTSOG), в 2022 году уровень спроса на природный газ в Евросоюзе сократился до 353 млрд куб. м с 410–420 млрд куб. м в 2021-м. То есть первый план сокращения на 50 млрд куб. м был перевыполнен.

Может сложиться впечатление, что Евросоюз оказался невероятно успешен в своих стараниях снизить зависимость от России. Но данное впечатление будет обманчивым, хотя на него очень рассчитывают и глава Еврокомиссии, и ее коллеги.

Сокращение спроса на газ в Евросоюзе началось во второй половине 2021 года. И обрело ярко выраженный эффект уже к январю 2022-го. Это было связано преимущественно с бедственным положением промышленности, которая не выдерживала высоких цен на голубое топливо, и под их давлением ей пришлось сократить потребление с января по март на 20%. Влияние «российского фактора» в этот период при всем желании не прослеживается.

Уже по итогам первого квартала можно было предположить, что при сохранении набранной динамики сокращение спроса на газ в Евросоюзе по итогам 2022 года может приблизиться к 50 млрд куб. м. Злые и циничные люди могли бы заподозрить, что МЭА нарисовало свой мартовский план, исходя из данных за январь-февраль. Но тогда пришлось бы предположить, что этот и последующие планы Евросоюза — не более чем попытка возглавить кризис, который руководство ЕС не может победить. Одно дело, если вам как главе Еврокомиссии придется извиняться перед гражданами за свою беспомощность. И совершенно другое, если вы можете заявить, что падение спроса — это не следствие экономических трудностей, которые начались в 2021 году и никуда не делись в 2023-м, а следствие вашего мудрого руководства.

В пользу мнения злых и циничных людей говорят и статистические данные за апрель и май 2022 года, которые подтвердили первоначальные оценки об ожидающемся сокращении спроса на газ в Евросоюзе. Иными словами, всем заинтересованным сторонам было ясно, что руководству ЕС достаточно просто сложить руки и ничего не делать, чтобы снизить потребление на 12–15% по итогам года.

Когда Урсула фон дер Ляйен хвастается замещением 80% российского газа, она, по сути, хвастается небывалым обвалом спроса на энергоносители (особенно в промышленном секторе), а также удачным стечением обстоятельств, главным из которых была низкая активность Китая, впервые снизившего закупки СПГ. Остается узнать, что именно будет делать Еврокомиссия со своим руководителем, если КНР начнет вновь наращивать закупки.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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