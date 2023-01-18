Эксперты прокомментировали решение Сбербанка работать в Крыму

Решение Сбербанка работать в Крыму фактически означает выбор национального вектора развития, считает эксперт-аналитик Василий Кутьин.

По его словам, в условиях специальной военной операции возможности «Сбера» для развития международного бизнеса сократились, поэтому он логично обратил внимание на внутренние возможности.

Кутьин отметил, что Крым стал привлекательным для попавших под санкции крупных банков, поэтому конкуренция в секторе будет расти. И данная ситуация, как считает экономист Андрей Бархота, является благом для крымчан, получающих доступ к более широкому перечню финансовых услуг.

Эксперт отметил, что Сбербанк преодолел ограничения по росту клиентской базы в различных сегментах и поэтому может выйти на рынок Крыма.

В свою очередь глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов обратил внимание на то, что качество жизни крымчан улучшится, поскольку они смогут воспользоваться всеми банковскими и страховыми продуктами «Сбера», а также в перспективе всеми компаниями маркетплейса, входящего в экосистему.

Ранее Сбербанк заявил о старте работы в Крыму: первые банкоматы уже установлены, и в течение года они появятся на всем полуострове. Также постепенно в регионе будут открываться офисы банка, первые из них начнут работать в крупнейших городах в январе-июне. По мнению источников на рынке, «Сбер» принял решение о работе в Крыму после того, как стало очевидно, что все санкции уже приняты и клиентам ничего не угрожает.