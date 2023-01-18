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Индия опередила Китай по численности населения

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Индия опередила Китай по численности населения на конец 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую платформу World Population Review. Согласно статистическим данным, в КНР проживает 1 млрд 412 млн человек, в Индии — на 5 млн больше, передает телеканал «Известия».

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. На конец 2021 года в республике проживало на 850 тыс. человек больше. Bloomberg отмечает, что официально Индия пока не публиковала свежие данные о численности населения. Перепись в 2021 году в стране была отложена из-за эпидемии коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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