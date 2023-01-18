Нарушения при закупке квартир для сирот выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае управление Федеральной антимонопольной службы по региону выявило многомиллионные нарушения при закупках квартир для детей-сирот.

В совершении преступления подозревают предпринимателя, который, по данным налоговой службы, с 2020 по 2021 год приобретал квартиры в собственность, а затем перепродавал их КГКУ «Краевой имущественный комплекс».

В частности, антимонопольное законодательство нарушалось, когда организация до размещения извещений о проведении закупок через телефонные переговоры и переписку с предпринимателем и его представителями узнавала о потребности и условиях для приобретения квартир в различных населенных пунктах Хабаровского края.

Одновременно с этим участники соглашения согласовывали стоимость квартир, закупочную документацию, сроки размещения извещений о проведении закупок. Тем самым они ограничивали участие других субъектов в проведении процедур.

Доход от реализации антиконкурентного соглашения оценили в сумму, превышающую 43 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.