Круизный лайнер из РФ врезался в пристань в Турции

Круизный лайнер из РФ врезался в пристань в Турции

2023-01-18 12:40:05

2023-01-18 12:40:05

2023-01-18 12:40:05

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