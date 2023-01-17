АТОР уточнила сроки получения шенгена россиянами

Шенген в Москве можно будет получить в среднем за две с половиной – три недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туристические визы в этом году гражданам нашей страны выдают 17 европейских стран, передает телеканал «Известия». Это Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция. Наиболее часто годовые визы оформляют Франция и Италия. Австрия, Венгрия и Словения же выдают, как правило, однократные визы. Преимущественно сохранились прежние правила подачи документов. Ужесточили требования Германия, Словения и Мальта. Теперь, чтобы получить въездной документ в эти государства, россиянам необходимо иметь счет в банке, работающем на территории Евросоюза. Еще одно условие — страховка, оформленная европейской страховой компанией.

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