В Москве открыли новый корпус НИИ имени Склифосовского

В Москве открыли новый корпус научно-исследовательского института имени Склифосовского. Благодаря флагманскому центру НИИ увеличит объем услуг почти в 1,5 раза. Операционные и реанимации обеспечены технологиями нового поколения, передает телеканал «Известия». Строительство семиэтажного здания начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2022-го. Общая площадь нового корпуса составляет более 21 тыс. кв. м. Всего в центре 90 коек — это реанимационные, интенсивной терапии и диагностические. В здании есть девять операционных, в том числе две гибридные. Новый центр научно-исследовательского института имени Склифосовского может принимать до 200 пациентов в день, первых ждут в марте 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.