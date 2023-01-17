Центр культурного развития построят в Волгоградской области

Центр культурного развития построят в 2024 году в Михайловке Волгоградской области. Стоимость проекта оценивается в 188 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, средства на строительство поступят из регионального бюджета, а также из бюджета Михайловки. Здание расположится на перекрестке улиц Новороссийской и Белорусской. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

На первом этаже центра оборудуют зрительный зал на 248 мест. Там же расположатся инвентарная, костюмерная, артистическая, гримерка, вестибюль и гардероб. Второй этаж отведут под читальный зал, вокальный кружок, студию звукозаписи, театральную студию и буфет.

Строительство будет закончено к октябрю 2024 года.